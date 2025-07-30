Статс-секретарь национального комитета десятилетия ООН по восстановлению экосистем Вадим Петров заявил, что документ включит качественные результаты работы добровольцев в Арктике

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Доклад "Вклад России в восстановление экосистем Арктики" ("Арктическое досье России") национального комитета десятилетия ООН по восстановлению экосистем будет опубликован в сентябре 2025 года. Об этом заявил заместитель директора единого научного центра Минприроды России ВНИИ "Экология", статс-секретарь национального комитета десятилетия ООН по восстановлению экосистем Вадим Петров на форуме-фестивале "Арктика. Лед тронулся".

"Арктическое досье России" будет презентовано на международных профильных мероприятиях - в том числе на площадках ООН - в качестве части отчетности по ходу десятилетия восстановления экосистем. Этот национальный отчет позволит продемонстрировать мировой общественности вклад России в достижение целей по восстановлению экосистем. В первое "Арктическое досье России" войдут данные о крупнейших волонтерских проектах, таких как общественная инициатива "Чистая Арктика", движение "Зеленая Арктика" и экспедиции Русского географического общества "Арктика. Генеральная уборка", - сказал Петров, чьи слова приводит пресс-служба ВНИИ "Экология".

По его словам, Россия станет первой страной, представившей отдельное тематическое досье по вкладу в восстановление арктических экосистем. Включение добровольческих достижений в международный отчет призвано укрепить положительный имидж России как активного участника десятилетия ООН.

"Наши волонтеры в Арктике проделали колоссальную работу, и пришло время рассказать об этом миру. Досье покажет, как общественные инициативы помогают решать задачи глобальной значимости - от очистки Арктики от мусора до сохранения уникальной природы Севера", - добавил Петров.

По информации штаба проекта "Чистая Арктика", за четыре года работы добровольцы собрали и вывезли из арктических регионов свыше 19,8 тыс. тонн отходов и очистили около 800 га загрязненных земель. Эти усилия осуществлены более чем 7,7 тыс. волонтеров со всей страны - от Мурманской области до Чукотки. В рамках проекта "Зеленая Арктика" на Ямале около 400 энтузиастов из 12 государств очистили дополнительно 500 га тундры, вручную собрав порядка 280 тыс. тонн металлолома, оставшегося со времен советского освоения Севера. Волонтерские экспедиции при поддержке РГО и Минобороны под брендом "Арктика. Генеральная уборка" охватили острова и побережье Таймыра и Чукотки - только на островах Кильдин и Врангеля было убрано около 300 тонн старого промышленного мусора. Все эти сведения будут обобщены в национальном досье.

Документ также включит качественные результаты работы добровольцев: улучшение состояния арктических экосистем на очищенных участках, вовлечение молодежи в природоохранную деятельность, успешные кейсы сотрудничества волонтеров с учеными по мониторингу окружающей среды. Опыт, накопленный волонтерами на Крайнем Севере, представляет интерес и для других стран Арктического региона, а сам документ после публикации станет доступен широкой аудитории через информационные ресурсы ООН, заключил Петров.

О форуме

IV всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" проходит с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с участием более пятисот эковолонтеров, представителей федеральных и региональных органов власти, героев специальной военной операции, блогеров, полярных путешественников. Они обсудят проблемы Арктики и стратегию развития Арктической зоны РФ, совершат выезды в Белоярский и Березовский районы Югры, где посетят музеи, научные центры, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов, сообщили организаторы мероприятия.

Форум проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО "Чистая Арктика", Ассоциация Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер.