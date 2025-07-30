Сто ветеранов СВО проходят реабилитацию в спортивных учреждениях КЧР

Идет процесс закупки оборудования для реабилитации участников специальной военной операции в адаптивной школе, сообщил министр физической культуры и спорта республики Рашид Узденов

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Сто ветеранов специальной военной операции проходят реабилитацию в спортивных учреждения Карачаево-Черкесской Республики, а также порядка 25 детей участников СВО занимаются в спортучреждениях бесплатно. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр физической культуры и спорта КЧР Рашид Узденов.

"До 100 человек [ветеранов СВО] занимаются по различным видам спорта, если будут еще желающие, мы готовы их принять. Для детей из семей СВО [также организованы занятия спортом], у нас где-то около 25 человек, которые постоянно занимаются бесплатно", - сообщил Узденов.

Он также отметил, что сейчас идет процесс закупки оборудования для реабилитации участников СВО в адаптивной школе. "У нас есть адаптивная школа, где занимаются люди с теми или иными ограничениями, а также ребята, вернувшиеся из зоны СВО, бывшие спортсмены, которые сегодня решили заняться спортом, с травмами или же какими-то признаками инвалидности. Она [школа] достаточно укомплектована, но сегодня также идет закупка оборудования для реабилитации наших ребят, которые вернулись из зоны СВО", - добавил региональный министр.