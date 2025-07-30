Вице-спикер Госдумы отметил, что сервисы онлайн-знакомств без обязательной верификации пользователей создают условия для совершения правонарушений

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением обязать иностранных граждан проходить верификацию с использованием данных "Цифрового профиля иностранного гражданина" при регистрации на сервисах онлайн-знакомств. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат отметил, что сервисы онлайн-знакомств без обязательной верификации пользователей создают условия для совершения правонарушений, в том числе мошенничества и вымогательства. При этом, по его мнению, рост уровня преступности среди иностранных граждан и отсутствие отдельной статистики по правонарушениям, совершаемых через дейтинг-платформы, требует введения дополнительного контроля.

"Просим вас проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств с использованием данных "Цифрового профиля иностранного гражданина", - указано в документе.

По словам Даванкова, такая мера позволит повысить уровень защищенности российских пользователей, создать механизм быстрой идентификации в случае совершения правонарушений и сформировать правовую основу для эффективного реагирования со стороны правоохранительных органов.