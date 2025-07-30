Le Figaro: носок Майкла Джексона продали на аукционе за €6,2 тыс.

Утверждается, что носок был особенно заметен во время исполнения Майклом Джексоном песен Beat it и Billie Jean в рамках его мирового турне HIStory

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Коллекционный носок Майкла Джексона, который он носил во время концерта во Франции в 1997 году, был продан на аукционе за €6,2 тыс. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Аукцион проводился в городе Ним на юге Франции. Украшенный кристаллами и поношенный предмет гардероба изначально оценивался в €3-4 тыс. при стартовой стоимости в €2,5 тыс. Утверждается, что он был особенно заметен во время исполнения Майклом Джексоном песен Beat it и Billie Jean в рамках его мирового турне HIStory, когда он исполнял свое знаменитое танцевальное движение "лунная походка".

Выставленный на аукцион носок упакован в рамку и рядом с ним лежит пропуск одного из техников, работавших во время концертного турне звезды. Именно он, разбирая оборудование после концерта в Ницце, обнаружил носок и с тех пор хранил его у себя.

Примечательно, что этот лот выставляется на торги не в первый раз. Ранее его уже пытались продать 21 июля, но покупателя не нашлось. Впрочем, как объясняет издание, это связано с отсутствием на тех торгах целевой аудитории и плохой рекламной кампанией.