В Чувашии открыли бюст Героя РФ Николая Петрова

С инициативой его установки выступили жители муниципалитета

ЧЕБОКСАРЫ, 30 июля. /ТАСС/. Открытие бюста Героя России Николая Петрова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, состоялось на его малой родине - в Яльчикском округе Чувашии, написал в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев. С инициативой установки бюста выступили жители муниципалитета.

"Открыли бюст Героя России из Чувашии Николая Алексеевича Петрова в его родном Яльчикском округе. Инициатива исходила от жителей: наш священный долг - увековечить память о земляке, чей героизм, самоотверженность и беззаветная любовь к Родине стали примером для всех нас", - сообщил Николаев.

На сайте муниципалитета говорится, что Петров родился 24 сентября 1999 года в деревне Тоскаево Яльчикского района, учился в местной школе, с отличием окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Проходил службу в Дагестане в мотострелковой бригаде. С первых дней участвовал в специальной военной операции, награжден орденом Мужества. Звание Героя Российской Федерации ему присвоено посмертно.

По данным муниципальных властей, 15 марта 2023 года Петров возглавил штурмовую группу на боевой машине пехоты, уничтожив несколько пулеметных и противотанковых расчетов, гранатометный расчет и 35 военнослужащих ВСУ. Прикрывая отход боевых машин, ворвался на опорный пункт неприятеля, где подорвался на противотанковой мине и вступил в неравный бой с противником, уничтожив около 40 врагов. Во время боя получил смертельные ранения.