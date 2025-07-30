В отделении организации по ЛНР сообщили, что в республике появилось пятое такое учреждение

ЛУГАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Пятый центр общения старшего поколения открылся в Станично-Луганском районе Луганской Народной Республики, об этом ТАСС сообщили в отделении Соцфонда по ЛНР.

"30 июля состоялось торжественное открытие 800-го центра общения старшего поколения Социального фонда России. Центр начал работу на базе клиентской службы Отделения Соцфонда по ЛНР, став пятым подобным учреждением в республике", - сказано в сообщении.

Председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков уточнил, что пятый в ЛНР центр общения старшего поколения открылся в Станично-Луганском районе республики, освобожденном российскими военными зимой 2022 года в рамках специальной военной операции. "Еще не так давно неподалеку шли бои, а теперь налаживается мирная жизнь, символом которой и стал новый центр общения. Это пятый подобный проект Социального фонда на территории Луганской Народной Республики", - приводятся слова Чиркова в пресс-релизе регионального отделения Соцфонда, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что в новом в ЛНР центре люди "серебряного возраста" смогут заниматься в кружках по интересам, посещать занятия по компьютерной, финансовой и пенсионной грамотности.

В организации добавили, что с начала 2025 года сеть центров общения стала больше на треть: в начале года функционировало 555 центров, теперь их стало 800. Площадки Соцфонда можно посетить во всех восьми федеральных округах РФ.