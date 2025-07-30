Программа форума рассчитана на два дня

КАРАКАС, 30 июля. /ТАСС/. Международный медиасаммит "Голоса нового мира" - альянс журналистов за коммуникацию с глобальным Югом - открылся в Каракасе. В форуме участвуют представители СМИ из стран Африки, Азии, Европы, СНГ и Латинской Америки, передает корреспондент ТАСС.

Как отмечают организаторы, в условиях информационной блокады - одного из самых жестоких орудий войны против народов глобального Юга - "единство профессионального сообщества становится важнейшим фактором защиты права на правду".

По их словам, такие площадки, как саммит в Каракасе, способствуют созданию международных сетей, ориентированных на продвижение достоверной информации, защиту суверенитета и справедливости. Это, по мнению участников, еще один шаг к формированию многополярного мира, основанного на равенстве и инклюзивности.

В начале мероприятия журналисты приняли акт в знак памяти о жертвах геноцида палестинского народа. После этого была объявлена минута молчания.

Программа форума рассчитана на два дня. Журналисты из России, США и Испании обсудят вопросы коммуникации в странах глобального Юга. Представители СМИ из Ливана, Ирана и Палестины поднимут тему "СМИ и журналисты Ближнего Востока как военные цели", а журналисты из стран Африки опишут собственное видение деколонизации континента. В рамках программы запланированы выступления представителей властей Венесуэлы, включая председателя Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригеса и других, а также видеообращение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.