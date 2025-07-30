При главе Новгородской области создали совет по сохранению традиционных ценностей

В правительстве региона сообщил, что в его состав вошли 39 человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей создан при губернаторе Новгородской области, соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.

В его состав вошли 39 человек. Совет возглавил врио губернатора региона Александр Дронов. Среди участников совета - представители власти, руководители учреждений и общественных организаций: председатель Новгородской областной Думы Юрий Бобрышев; уполномоченный по правам человека в Новгородской области Анатолий Бойцев; генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Сергей Брюн; председатель Общественной палаты Новгородской области Ольга Виниченко и другие, часть из них указаны "по согласованию".

"Целью постоянно действующего совещательного органа будет выработка предложений по формированию и реализации государственной политики по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, укрепления духовного единства представителей всех национальностей, проживающих на территории, - написала в Telegram-канале депутат Государственной думы, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева, также вошедшая в состав совета. - Врио губернатора Александр Дронов включил меня в состав совета. Для меня в такой работе важно, что в нашей стране духовно-нравственные ценности - это и сохранение исторической памяти, и уважение к защитникам Отечества, и связь поколений. Все то, чем я занимаюсь всю жизнь и как общественник, и как политический деятель".

Отмечено, что совет создан в целях реализации указа Президента РФ от 9 ноября 2022 года №809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Совет будет являться постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным с целью выработки предложений по формированию и реализации государственной политики по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, укрепления духовного единства представителей всех национальностей, проживающих на территории Новгородской области.