Новая группа волонтеров отправляется на Курилы 7 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Активисты общественного проекта "Чистая Арктика" в начале августа отправятся в Северо-Курильск для помощи в ликвидации последствий цунами. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

"Новая группа волонтеров "Чистой Арктики" отправляется на Курилы 7 августа. Она дополнительно доставит в Северо-Курильск все необходимое для ликвидации последствий цунами. Мы на связи с главой района, сделали предложение по увеличению добровольцев с целью помощи местному населению в ликвидации последствий. После восстановления логистики на остров будем прорабатывать доставку и организацию работ", - заявил руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, добровольцы "Чистой Арктики" на острове Шумшу помогли участникам лагеря Русского географического общества, который после землетрясения смыло волной. Никто из 30 человек не пострадал. Их разместили в палатках лагеря МЧС, которые находились на возвышенности вдали от морского побережья. А волонтеры общественного проекта передали им теплую одежду, спальные мешки, водонепроницаемую обувь, аптечки и другие необходимые вещи, которые позволят специалистам продолжить работу.

Федеральный проект "Чистая Арктика" начался в 2021 году и за это время существенно масштабировался. Сегодня к нему присоединяются добровольцы со всей страны. Всего за четыре года в экспедициях приняло участие 7,7 тыс. человек. Они собрали 19,8 тыс. тонн отходов и очистили 791 га арктической земли. Генеральным партнером проекта выступает госкорпорация "Росатом". Генеральным информационным партнером - информационное агентство ТАСС.