По мнению главы САП Александра Клименко, долгосрочные последствия нападения властей на антикоррупционные органы теперь серьезно ограничат возможности работы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Александр Клименко считает, что даже в случае принятия нового законопроекта Владимира Зеленского о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств им уже не удастся в полной мере возобновить свою работу.

"Наша работа фактически приостановлена", - сказал Клименко в интервью британской газете Financial Times (FT). Как пишет газета, Клименко ясно дал понять, что Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) нанесен серьезный удар со стороны властей. Этот ущерб, по мнению главы САП, не получится возместить, даже если Верховная рада 31 июля проголосует за законопроект Зеленского, тем самым отменив недавно принятый скандальный закон о фактической ликвидации независимости НАБУ и САП.

По мнению Клименко, долгосрочные последствия нападения властей на антикоррупционные органы теперь серьезно ограничат возможности работы САП. Он отметил, что почти все информаторы САП прекратили сотрудничество с ними из-за опасений разоблачения.

Кроме того, Клименко в интервью газете заявил, что недавние действия против ведомств свидетельствуют о политическом давлении со стороны высокопоставленных чиновников на Украине. По его мнению, власти действовали с целью получить доступ к материалам бюро и повлиять на ход расследований о коррупции.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Он считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.