Минобразования республики Элла Алибекова сообщила, что перенос связан с памятными мероприятиями по жертвам теракта в школе №1 Беслана

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июля. /ТАСС/. Торжественные линейки к началу нового учебного года в школах Северной Осетии пройдут 4 сентября, перенос связан с памятными мероприятиями по жертвам теракта в школе №1 города Беслана. Об этом сообщили глава Минобразования республики Элла Алибекова в Telegarm-канале.

"В Северной Осетии торжественные линейки, посвященные началу нового 2025/26 учебного года и Дню знаний, пройдут 4 сентября. В Правобережном районе - 5 сентября", - говорится в сообщении.

С 1 по 3 сентября в образовательных организациях состоятся мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане, а также пройдут классные часы, посвященные темам безопасности, сплоченности и взаимопомощи.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.