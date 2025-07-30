Блогер Шарий: с семей погибших при сбитии ВСУ Ил-76 взяли подписку о неразглашении

Родственники погибших перестали общаться даже между собой, заявил Анатолий Шарий

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Родственники украинских пленных, погибших при сбитии Вооруженными силами Украины самолета Ил-76 под Белгородом, подписали соглашение о неразглашении и при похоронах сомневались, что хоронят останки именно своих родных.

Как утверждает проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале, родственники погибших вышли с ним на связь.

"Про Ил-76 с украинскими пленными, сбитый украинской ракетой. Я говорил о том, что родственники молчат. Вчера они вышли со мной на связь и кое-что прояснили. Родственники подписали соглашение о неразглашении (поэтому они молчат). Еще не факт, что они хоронят именно своих родных, потому что у некоторых были сомнения, что это останки их близких. К слову, после подписания соглашения о неразглашении родственники погибших перестали общаться даже между собой", - сказал Шарий.

По его словам, родственникам погибших предоставили листок с фотографией останков и их описанием. "Никто так и не объяснил родственникам, зачем сбили самолет", - отметил блогер.

24 января 2024 года Вооруженные силы Украины сбили над территорией Белгородской области Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом. Там подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться в пункте пропуска "Колотиловка", и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных. В июле этого года представители Вооруженных сил Украины признали, что на борту сбитого Ил-76 были украинские пленные.