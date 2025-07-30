Сервис в первую очередь создан для жителей и властей арктических поселков

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Жители северных поселков смогут испытать новый разработанный сервис оповещения о приближении белых или бурых медведей. Об этом заявил руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин на IV Всероссийском форуме-фестивале "Арктика. Лед тронулся".

"Сервис бесплатный и подходит для небольших поселений. Более того, его можно использовать не только для белых, но и для бурых медведей. Это актуально и удобно для регионов, где встречаются обе популяции. Сейчас мы просим жителей активно тестировать систему и делиться обратной связью, чтобы сделать сервис лучше и эффективнее", - сказал Нагибин, чьи слова приводит пресс-служба форума.

В его разработке "Чистой Арктике" помог Фонда президентских грантов. Сервис в первую очередь создан для жителей и властей арктических поселков. Он мгновенно оповещает о появлении белого или бурого медведя - либо автоматически, либо по сообщениям от людей. Особенно полезен для охотников, оленеводов и работников станций. Администрация получает и обрабатывает эти сигналы в специальном кабинете, а дальше через бота пересылает нужное оповещение всем подписчикам.

Начальник Северного управления гидрометеослужбы Роман Ершов сообщил, что в последние годы число заходов белого медведя на арктические метеостанции увеличилось. Из-за глобального изменения климата, задержки появления ледяного покрова и его раннего таяния животные вынуждены проводить на берегу больше времени. В поисках пищи они все чаще выходят к людям.

"Часть наших метеостанций находится ареале белого медведя, причем 50 из них являются труднодоступными и действуют в Арктической зоне, на побережье и островах Северного Ледовитого океана. Одна из самых часто посещаемых медведями метеостанций - МГ-2 им. Е.К. Федорова на острове Вайгач. И мы стараемся максимально обезопасить от столкновения и людей, и животных - устанавливаем надежное ограждение, а также видеокамеры и дополнительное освещение", - отметил Ершов.

Сервис для оповещения был разработан в рамках проекта "Медвежий патруль", который по инициативе руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой проводится в арктических регионах, где обитает белый медведь. Его задача - минимизация конфликтов между человеком и животным.

О форуме

IV всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" проходит с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с участием более пятисот эковолонтеров, представителей федеральных и региональных органов власти, героев специальной военной операции, блогеров, полярных путешественников. Они обсудят проблемы Арктики и стратегию развития Арктической зоны РФ, совершат выезды в Белоярский и Березовский районы Югры, где посетят музеи, научные центры, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов, сообщили организаторы мероприятия.

Форум проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО "Чистая Арктика", Ассоциация Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.