Губернатор Херсонщины Владимир Сальдо сообщил, что бригада также осмотрела подводящие трубы и составила список участков, где требуется их замена

ГЕНИЧЕСК, 30 июля. /ТАСС/. Бригада специалистов из Рязани помогла устранить повреждение водопровода в поселке Аскания-Нова Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"На улице Фальц-Фейна [в поселке Аскания-Нова] произошел прорыв водопровода - часть жителей осталась без воды. Ситуацию оперативно взяли под контроль специалисты облводоканала и бригада из Рязани. На месте выявили повреждение, устранили его, заменили соединения, установили новую муфту", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор региона добавил, что рязанские специалисты также осмотрели подводящие трубы и составили список участков, где требуется их замена.