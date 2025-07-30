Станислав Козловский получит возможность пройти стажировки и принять участие в работе сенатора

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина стала наставником для ветерана специальной военной операции (СВО), финалиста программы "Герои Ярославии" Станислава Козловского, он получит возможность пройти стажировки и принять участие в работе сенатора. Об этом ТАСС сообщила Косихина.

"Со своей стороны, готова оказать Станиславу всестороннюю поддержку: буду консультировать, делиться опытом, помогать с обучением и стажировками. Более того, мы договорились, что Станислав будет принимать, где будет представляться возможность, участие в работе. Уверена, его опыт и знания будут очень полезны", - сказала Косихина.

Программа "Герои Ярославии" - аналог программы "Время героев". Цель проекта - подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, корпоративном секторе экономики, бизнесе, общественных организациях.

"Станислав - настоящий герой, участник СВО, награжден медалью "За отвагу". Такие люди, как он, - гордость Ярославской земли! Состоялась наша первая встреча, и я была приятно удивлена целеустремленностью, инициативностью и желанием Станислава приносить пользу родному региону", - отметила Косихина.

По словам сенатора, Козловский хочет получить опыт и знания в сфере управления, чтобы работать на благо людей в вопросах строительства, благоустройства, развития спорта и работы с молодежью.