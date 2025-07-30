По данным "Херсонэнерго", речь идет о Горностаевском, Великолепетихском и Ивановском муниципалитетах

ГЕНИЧЕСК, 30 июля. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в трех муниципалитетах Херсонской области - Горностаевском, Великолепетихском и Ивановском. Об этом сообщается в Telegram-канале компании "Херсонэнерго".

"Приостановлена подача электроэнергии по адресам: Горностаевский муниципальный округ (частично), Великолепетихский муниципальный округ (частично) и Ивановский муниципальный округ (частично)", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что приостановка подачи электроэнергии связана с выполнением аварийных ремонтных работ.