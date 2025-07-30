Таусултану Узееву исполнилось 95 лет

НАЛЬЧИК, 30 июля. /ТАСС/. Долгожителя из высокогорной Верхней Балкарии (Кабардино-Балкария) Таусултана Узеева с 95-летним юбилеем поздравил президент России Владимир Путин. В телеграмме от главы государства отмечается роль старшего поколения в исторически важных событиях для страны, сообщили в администрации Черекского района.

Узеев живет в высокогорном селе Верхняя Балкария. Ему исполнилось 95 лет. В разные годы аксакал работал пастухом, трактористом и водителем. По мнению односельчан, старейшина относится к поколению тех, кто прошел через тяжелые годы депортации и послевоенное время, но своим трудом и стойкостью продолжал неустанно трудиться на благо родной республики.

"Уважаемый Талсултан Бачиевич, от души поздравляю вас с юбилеем. На долю вашего поколения выпали и серьезные испытания, и поистине исторические триумфы. Вы и ваши товарищи всегда честно служили Отечеству, верили в правое дело. Своими ратными подвигами и самоотверженным трудом созидали великую державу. И сегодня ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе является достойным примером для молодежи, для всех нас", - зачитали приветственный адрес от президента России Владимира Путина представители администрации муниципалитета.

Слова поздравления и благодарности в адрес Узеева прозвучали также от главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Свой юбилей он встречает в кругу большой семьи - только правнуков у него 19.