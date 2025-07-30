Генпрокуратура подала иск на 3,9 млрд рублей к экс-владельцу "Южуралзолота"

По данным правоохранительных органов, эти средства предполагается взыскать в счет суммы за возмещение ущерба, причиненного компанией окружающей среде

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Иск о взыскании с бывшего владельца "Южуралзолота" Константина Струкова 3,9 млрд рублей направлен Генеральной прокуратурой России в Пластский городской суд Челябинской области. Эти средства предполагается взыскать в счет суммы за возмещение ущерба, причиненного окружающей среде в предыдущие годы, от выплаты которой уклонялся ответчик, когда владел компанией, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В материалах говорится, что ответчик извлекал прибыль за счет уклонения от погашения суммы ущерба, причиненного нарушением природоохранного и градостроительного законодательства. Путем сбережения не возмещенного природе ущерба извлек доход в размере 3,9 млрд рублей. Эти деньги с него и требуют взыскать в доход государства", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что природоохранная претензия возникла весной 2024 года, когда на Светлинском месторождении в Челябинской области произошел прорыв дамбы. Река Батуровка и прилегающие к ней сельскохозяйственные земли оказались загрязнены, тогда ущерб и оценили в сумму около 3,9 млрд рублей.

В правоохранительных органах добавили, что в иске ответчиками по делу также заявлены несколько лиц из надзорных и правоохранительных органов, которые "позволяли Струкову и его компаниям уклоняться от предусмотренной законом ответственности за причиненный окружающей среде вред и продолжить обогащаться". Официальным комментарием сторон агентство пока не располагает.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. В иске отмечалось, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.