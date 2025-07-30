Генконсульство РФ осудило русофобию в статье про военные мемориалы в Шотландии

Российские дипломаты также обратили внимание на множество ошибок в статье

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Эдинбурге назвало попыткой разжечь русофобию в Шотландии и пересмотреть историю Второй мировой войны статью Томаша Камуселлы в газете The Scotsman. Об этом говорится в комментарии диппредставительства в ответ на колонку под названием "Остерегайтесь символов России на шотландских военных мемориалах", опубликованную изданием.

В ней Камуселла, читающий лекции в шотландском Сент-Эндрюсском университете, утверждает, что возложение венков и цветов российскими дипломатами к памятникам военному сотрудничеству двух стран во время Второй мировой войны и борцам с нацизмом является "распространением неоимпериалистических идей", и задается вопросом, стоит ли это позволять России.

"Считаем данную статью очередной безнравственной попыткой разжечь русофобию в Шотландии, пересмотреть историю Второй мировой войны и очернить память всех, кто отдал свои жизни за Победу над нацистской Германией, а также военное сотрудничество между народами наших стран в 1941-1945 гг., посеять вражду и ненависть", - заметили в генконсульстве РФ.

"Что касается абсурдного утверждения, что России "не существовало в 1945 году", хотели бы напомнить, что наша страна является правопреемницей СССР и унаследовала его членство в Совете Безопасности и других органах ООН. Мы уверены, что все также знают о вкладе русского народа в разгром нацистской Германии и цене, которую он заплатил за достижение этой цели. В то же время это была общая Победа миллионов людей из всех республик бывшего Советского Союза, возлагая цветы к памятникам, мы отдаем дань уважения всем нашим героям", - заметили российские дипломаты.

Об ошибках в статье

Они обратили внимание на множество других ошибок - о том, что георгиевская лента впервые появилась в России в 2014 году, хотя орден Св. Георгия был учрежден в 1769 году, а среди его первых кавалеров был знаменитый российский адмирал шотландского происхождения Сэмюэл Грейг. "Незнание этих фактов ставит под сомнение компетентность автора статьи как "историка", - отмечается в комментарии.

"Что же касается пассажей о русских (не каких-то конкретных, а, по-видимому, обо всех нас), которые-де "проникают к европейцам с заднего двора" и "ждут подходящего момента, чтобы исполнить волю своего сюзерена", то они являются ярким примером ксенофобии. Учитывая их направленность на конкретную социальную группу (этнических русских или граждан России), статью стоило бы проверить с точки зрения шотландских законов о преступлениях на почве ненависти, весьма странно, что такие материалы вообще публикуются. Возникает также вопрос, одобряет ли подобные суждения университет, где автор статьи читает лекции", - говорится в заявлении диппредставительства.

Там подчеркнули, что "возложение венков с национальной символикой к военным мемориалам - обычная практика для всех дипломатических миссий, включая британские". "Что еще более важно, сохранение памяти о всех тех, кто отдал жизни за освобождение мира от нацизма, - священный долг любого порядочного и честного человека. Без этих героев наш мир был бы другим, и все мы, включая автора статьи, едва ли существовали бы на этой земле. Именно поэтому, когда мы отмечали 80-летие Великой Победы, жители Шотландии возложили сотни цветов к памятникам советским воинам. Мы продолжим делать все возможное, чтобы их подвиг и самопожертвование никогда не были забыты", - заверили российские дипломаты, пообещав "никогда не забывать мужество жителей Шотландии и других частей Великобритании, отдавших жизни в совместной борьбе с гитлеровцами".