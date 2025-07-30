Обследование опасных очагов провели специалисты лаборатории снежных лавин и селей географического факультета МГУ им. В. М. Ломоносова и Высокогорного геофизического института

НАЛЬЧИК, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты лаборатории снежных лавин и селей географического факультета МГУ и Высокогорного геофизического института предупредили о возможности схода нового селя в высокогорном городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии (КБР) при выпадении значительных осадков. Об этом сообщили в администрации Эльбрусского района.

"Исследования выявили значительное отложение селевого материала выше оползня Бузулган (толщина отложений до 6-8 м). В дальнейшем это может служить новым селевым очагом. В верхнем моренном каньоне реки Каяартысу выявлены следы боковой эрозии селевого потока и значительная подрезка склонов. Это дает основание считать возможным повторение схода селя после выпадения значительного количества осадков", - отметили в администрации муниципалитета со ссылкой на ученых.

Обследование опасных очагов в долине реки Герхожан-Суу и ущелье Бузулган провели специалисты лаборатории снежных лавин и селей географического факультета МГУ им. В. М. Ломоносова и Высокогорного геофизического института. Они также проанализировали космоснимки и сравнили ортофотопланы и цифровые модели рельефа, полученные после проведения аэрофотосъемок. По данным ученых, сель, сошедший на Тырныауз, был не ледниковым, а ливневым.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который значительно повредил мост на федеральной трассе. Селевые массы повредили коммуникации. В муниципалитете действует режим ЧС. Дорожники запустили объездную дорогу к курорту "Эльбрус".