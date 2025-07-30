В пресс-службе управления сообщили, что на участие в конкурсе было подано 195 заявок от местных фермеров, однако соглашения о представлении гранта было заключено только с 46 участниками

МАГАС, 30 июля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Ингушетии оштрафует Минсельхоз региона за отказ в выделении грантов "Агростартапа" фермерам по необоснованным причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"От участника конкурса поступила жалоба на неправомерный отказ в предоставлении гранта по результатам отбора. В ходе рассмотрения было установлено, что на участие в конкурсе было подано 195 заявок от местных фермеров, однако соглашения о представлении гранта было заключено только с 46 участниками. Рассмотрев жалобу и проведя внеплановую проверку, комиссия УФАС установила, что заявителю, как многим другим участникам, было отказано в предоставлении гранта ввиду отсутствия полного пакета документов и недостаточного количества баллов, набранных в ходе собеседования", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, управлением была проанализирована заявка участника и другие материалы при проведении конкурса, но несоответствий заявки и приложенных к ней документов выявлено не было.

"Более того, Минсельхоз Ингушетии не дал комиссии конкретного пояснения относительно отказа в предоставлении гранта. По результатам проверки принято решение о признании в действиях министерства нарушения регионального и федерального законодательства при проведении конкурса - теперь виновных лиц ждет наказание в виде административного штрафа по нескольким статьям КоАП РФ", - отметили в ведомстве.

В УФАС добавили, что Минсельхоз региона опубликовал протокол подведения итогов, содержание которого не соответствует нормам закона, к примеру, отсутствовали сведения о количестве набранных баллов, из-за чего невозможно установить реальное количество баллов, набранных участниками, а также не раскрыты конкретные основания для отказа в предоставлении гранта. Кроме того, требования, предъявляемые к участникам конкурса, не соответствовали положениям федерального законодательства, они были расширены.