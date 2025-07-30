Минобрнауки: число бюджетных мест в вузы будет зависеть от нужд экономики

Проект постановления предусматривает сокращение сроков между определением общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования и проведением конкурса Минпросвещения

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ разработало проект постановления, согласно которому контрольные цифры приема в вузы и колледжи будут формироваться в зависимости от кадровых потребностей российской экономики. Это следует из документа, размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления при формировании общего объема контрольных цифр приема по программам среднего профессионального и высшего образования предполагается учитывать прогноз потребности экономики Российской Федерации в кадрах, разрабатываемый в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Ранее количество бюджетных мест в вузах и колледжах зависело от кадровых нужд субъектов и крупнейших работодателей России. Потребность определялась в соответствии с методикой, утвержденной Министерством труда и социальной защиты РФ.

Данным проектом постановления также предусматривается сокращение сроков между определением общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования и проведением конкурса Минпросвещения России.