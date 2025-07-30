Ему было 78 лет

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прямой потомок княжеских родов Трубецких и Голицыных Александр Трубецкой умер на 79 году жизни. Об этом сообщил общественный деятель, председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев в своем Telegram-канале.

"Сегодня отошел ко Господу князь Александр Александрович Трубецкой (1947-2025). Русский патриот и монархист. Представитель одной из древнейших аристократических фамилий. Простой в общении, душевный человек. Рожденный на чужбине, князь Трубецкой всю жизнь стремился на Родину. И упокоился на русской земле", - говорится в сообщении.

Малофеев отметил, что вся деятельность Трубецкого была направлена на укрепление русских традиций и сохранение исторической памяти даже в эмиграции.

"Александр Александрович часто рассказывал, как во французском окружении родители говорили с ним только по-русски, внушая мысль: "Несмотря на то что мы живем не в России, мы - русские". Эту же мысль он передал своим детям", - добавил Малофеев.

Александр Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он внук участника Гражданской войны, историка философии Евгения Трубецкого и внучатый племянник известного философа и ректора Московского императорского университета Сергея Трубецкого. Специалист в области русской истории начала XIX века, глава французского Общества памяти Императорской гвардии. В 2017 году был удостоен звания почетного профессора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.