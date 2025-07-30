По словам старшего научного сотрудника геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, тектонические обстановки в субъектах значительно различаются

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Землетрясение на Камчатке не скажется на других регионах России, сообщил ТАСС старший научный сотрудник геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Илья Большаков.

"Камчатка и Курильские острова - это зона Российской части так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Это зона субдукции, где океаническая плита погружается под континентальную. На другие регионы России, в том числе на Северный Кавказ и южные регионы, землетрясение на Камчатке влияния не окажет, это все-таки слишком далеко расположены друг от друга регионы, и обстановки тектонические, конечно, значительно различаются. Сказаться одно на другом не может в данном случае", - сказал Большаков.

Он отметил, что землетрясение стало самым сильным после землетрясения 1952 года, вызвавшего катастрофическое Северо-Курильское цунами.