Глава Чечни отметил также, что российский народ не сломать, потому что он не отступает

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост о врагах, в котором отметил, что несмотря на все их планы, победа уже "не за горами".

"Враги смотрят на нас с отвращением и злобой - потому что в каждом из нас есть то, чего им не купить, не украсть, не придумать. Это честь. Это верность. Это память о тех, кто отдал все, чтобы мы сегодня были. Это корни, уходящие глубоко в землю, и взгляд, устремленный в небо. Нас не сломать - не потому, что мы неуязвимы, а потому, что мы не отступаем", - написал он.

Кадыров подчеркнул, что российский народ рожден, чтобы стоять плечом к плечу, за своих, за землю, за истину.

"И сколько бы они ни шептали в темноте, сколько бы ни строили планы, победа наша не за горами", - заявил политик.

Глава республики Рамзан Кадыров также отметил, что сейчас "не время смеяться".

"Где-то там, за нашими спинами, враг неспокоен. Он строит свои планы, плетет интриги, мечтает, чтобы мы сломались. Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы все еще здесь. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять. Мы просто стали другими - хладнокровными, молчаливыми, собранными", - заявил он.

Кадыров напомнил, что давно не смеялся, потому что, по его словам, это уже не то время.

"Я не смеюсь - я жду. Я смотрю. Я запоминаю", - сказано в тексте.