Также на заседании поднимут вопросы, касающиеся внесения изменений в налоговый кодекс

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ на очередном заседании, которое пройдет 31 июля, в основном будет обсуждать законодательные инициативы, касающиеся экономики, однако на повестке будут и социальные меры поддержки.

Члены кабмина поднимут вопросы, в том числе касающиеся внесения изменений в налоговый кодекс, а также обсудят законы о потребительском кредите и о защите конкуренции.

На заседании члены правительства поднимут тему финансовой поддержки россиян, которые родили или усыновили второго ребенка или последующих детей. Изменения планируется внести в закон "О потребительском кредите".

Также члены кабмина обсудят изменения, касающиеся изъятия из оборота и перевода в другую категорию земель сельхозназначения. При этом будет поднят вопрос о сохранении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя для организаций и ИП, ведших свой бизнес на приграничных территориях, на которых действовал правовой режим контртеррористической операции.

Помимо этого, члены кабмина обсудят и выделение Рослесхозу ассигнований, которые будут направлены на тушение лесных пожаров в режимах ЧС.

На заседании также обсудят законопроект, предлагающий установить, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до окончания срока действия будут действительны документы о поверке счетчиков, которые выдала Украина.

В ходе заседания члены кабмина также поднимут вопрос о поправках к инициативе, предлагающей повысить инвестпривлекательность преференциального режима на территории Курильских островов, а также о поправках к проекту, предусматривающему перевод обязательных в силу закона торгов в электронную форму по единым унифицированным правилам. Правительство также обсудит и реализацию полномочий по установлению публичного сервитута Росморречфлотом, Росавтодором, Росавиацией и Минтрансом в отдельных случаях.