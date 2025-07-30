Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на их возведение только из федерального бюджета было выделено около 300 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 30 июля. /ТАСС/. Двенадцать быстровозводимых корпусов построены в детских оздоровительных лагерях в Воронежской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Воронежской области уже построены 12 современных быстровозводимых корпусов для отдыха детей: на их возведение только из федерального бюджета было выделено около 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

По мнению главы региона Александра Гусева, востребованность в детских лагерях отдыха, в том числе имеющих быстровозводимые корпуса, велика, поэтому развитие таких мест отдыха будет продолжаться. В настоящий момент такие корпуса созданы на базе лагерей "Маяк", "Полет", в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и ряде других. Это позволяет дополнительно оздоровить за лето порядка 3 тыс. детей.