Задерживаются вылеты рейсов в Северо-Курильск, Соболево, Усть-Камчатск, Никольское

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Рейс из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск, где 30 июля зафиксировано цунами, отменен, второй борт задержан. Из-за непогоды задержаны также вылеты еще трех рейсов в населенные пункты Камчатки, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Задерживаются вылеты рейсов в Северо-Курильск, Соболево, Усть-Камчатск, Никольское.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС из-за землетрясения и цунами. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.