Жителям и гостям области рекомендовали использовать стационарный интернет и доступные сети Wi-Fi, заблаговременно скачивать навигационные карты в автономном режиме и предпочитать методы оплаты, независимые от наличия мобильного интернета

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Жители Сахалинской области ощутят ограничение и замедление интернет-связи на мобильных устройствах. Как сообщает пресс-служба правительства региона, временные ограничения введены по соображениям безопасности.

"Временное ограничение и замедление мобильного интернета в Сахалинской области введены с целью укрепления антитеррористической безопасности и защиты населения от возможных рисков и угроз. Ограничительные меры носят временный характер и будут действовать до нормализации ситуации", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям области рекомендовано использовать стационарный интернет и доступные сети Wi-Fi, заблаговременно скачивать навигационные карты в автономном режиме и предпочитать методы оплаты, независимые от наличия мобильного интернета.