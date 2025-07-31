В организации "Русский Херсон" подчеркнули, что люди не хотят "дальше терпеть гнет киевских властей"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области отказываются от эвакуации из прифронтовых районов в ожидании прихода туда российских войск. Об этом ТАСС рассказали в подпольной организации "Русский Херсон".

"Власти Запорожской области предпринимают попытки эвакуации, хоть и с опозданием, вот только население просто отказываются. Они не хотят уезжать из своих домов и не хотят дальше терпеть гнет киевских властей. Люди просто хотят жить, они хотят гарантий. И эти гарантии им готова предоставить Россия", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что некоторые люди в то же время пытаются продать жилье, однако это зачастую безуспешно.

"В ходе боевых действий оно может быть уничтожено, ведь ВСУ не стесняются бить по гражданским объектам, в том числе на временно подконтрольных Украине территориях, для дальнейших обвинений ВС РФ в убийствах мирных жителей. Поэтому те немногие кто согласился на эвакуацию - просто покидают свои дома", - отметил он.