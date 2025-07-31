Бывший парламентарий вину не признал, говорится в документах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Суд в Москве назначил административный штраф за пропаганду ЛГБТ в соцсети для однополых отношений бывшему депутату Госдумы Александру Баранникову. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, экс-парламентарий вину не признал.

"Баранникова Александра Евгеньевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в интернете), и назначить ему наказание в виде административного штрафа", - говорится в документах. Сумма штрафа не указана.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение районного суда и признал его законным, оно вступило в силу. Правонарушение со стороны бывшего депутата установили столичные полицейские из Центра противодействия экстремизму. Санкция вмененной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до 200 тыс. рублей.

Как следует из материалов об административном правонарушении, Баранников совершил пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации и совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности ЛГБТ-отношений. Так, судом было установлено, что размещенный в интернете информационный пост "для неопределенного круга лиц" в виде анкеты для знакомств с фотографией Баранникова содержит пропаганду нетрадиционных однополых сексуальных отношений.

"В судебном заседании Баранников вину не признал, пояснил, что истек срок привлечения к административной ответственности, отсутствуют доказательства принадлежности ему страницы в социальной сети, а заключение специалиста является недопустимым доказательством", - указывается в материалах. Владельца страницы установили путем сравнения фотографий Баранникова, имеющихся на странице пользователя и в оперативных учетах МВД России, а также по сведениям, содержащим персональные данные. Ранее он за аналогичные правонарушения не привлекался.