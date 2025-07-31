Вертолеты можно будет использовать не только на внутрирегиональных пассажирских рейсах, но и для санитарной авиации и поисковых операций

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чукотский автономный округ (ЧАО) приобрел еще два воздушных судна для улучшения транспортной доступности. Два вертолета Ми-8 прибудут в округ в начале сентября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор ЧАО Владислав Кузнецов.

"Улучшаем транспортную доступность внутри округа: приобрели еще два вертолета Ми-8МТВ-1. Вертолеты Ми-8МТВ-1 будут на Чукотке уже в начале сентября. В каждом - 23 сидения, есть специальные места для медицинских модулей. Вертолеты можно будет использовать не только на внутрирегиональных пассажирских рейсах, но и для санитарной авиации и поисковых операций", - написал он.

Кузнецов уточнил, что вертолеты доработаны с учетом условий региона - для улучшения эффективности транспортировки грузов, а также медицинской и аварийной эвакуации. Воздушные суда были произведены "Казанским вертолетным заводом" холдинга "Вертолеты России".

"В прошлом году мы уже закупили два таких вертолета. Это улучшило наши возможности по организации дополнительных рейсов и проведению поисковых работ", - отметил губернатор.

По данным главы региона, для обеспечения качественной работы транспортной сети и регулярных рейсов из каждого села ЧАО требуется не менее 15 вертолетов, поэтому парк будет пополняться ежегодно. Кроме того, продолжается субсидирование внутренних рейсов для обеспечения доступных цен на билеты для жителей.