Шейкин предложил ввести сертификат для оплаты проезда бойцов СВО на реабилитацию

Такая мера позволит устранить барьеры и обеспечить доступ к восстановлению для тех, кто в ней нуждается, считает парламентарий

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Электронный сертификат стоит внедрить для оплаты проезда участников специальной военной операции (СВО) к местам проведения реабилитации. Письмо с соответствующим предложением направлено главе Соцфонда России Сергею Чиркову, сообщил ТАСС сенатор от Амурской области Артем Шейкин.

"Предлагается предусмотреть оформление безденежных проездных документов через договоры с официальными перевозчиками, а также внедрение оплаты билетов с использованием электронных сертификатов. Такая мера позволит устранить барьеры и реально обеспечить доступ к реабилитации для тех, кто в ней нуждается", - сказал сенатор, комментируя свое обращение.

Он напомнил, что с 2025 года по поручению президента РФ участники СВО получили право на прохождение бесплатной медицинской реабилитации в специализированных центрах Соцфонда. "Однако, как показывает практика, в регионах Дальнего Востока эта мера поддержки зачастую оказывается недоступной. Причина - отсутствие на территории округа собственных реабилитационных учреждений СФР и высокая стоимость проезда до ближайших центров", - пояснил Шейкин.

Сенатор отметил, что проблема особенно обостряется в летний период, когда стоимость авиабилетов может превышать 50 тысяч рублей в одну сторону, а субсидированные тарифы недоступны. "Кроме того, значительная часть участников СВО имеет ограничения по финансовым операциям из-за просроченных обязательств, что делает невозможным даже временную оплату билетов с последующим возмещением", - добавил он.

"Реализация предложенных механизмов создаст справедливую и доступную систему помощи, повысит уровень социальной защищенности наших бойцов и станет важным шагом на пути их возвращения к полноценной жизни, труду и активной гражданской позиции", - уверен парламентарий.