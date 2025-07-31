Как было установлено в суде, 16 марта 2024 года житель региона не явился в срок без уважительных причин на службу в воинскую часть в Донецкой Народной Республике из отпуска

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор жителю Сахалина за оставление воинской части и назначил 7,5 года лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

"29 июля 2025 года Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом осужден военнослужащий С. за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии со ст. 48 УК РФ за совершенное преступление военнослужащий лишен воинского звания", - говорится в сообщении.

Как было установлено в суде, 16 марта 2024 года не явился в срок без уважительных причин на службу в воинскую часть в Донецкой Народной Республике из отпуска. Он остался дома в Сахалинской области, где 19 марта военнослужащие военной комендатуры пресекли его уклонение от военной службы. После оглашения приговора мужчина был взят под стражу в зале суда.