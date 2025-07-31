Заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа" обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность" страны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа", медиаменеджера Тину Канделаки объявили в розыск на Украине по линии Службы безопасности страны. Это следует из базы данных СБУ, с которыми ознакомился ТАСС.

Канделаки находится в розыске на Украине с марта 2022 года. Ей предъявлены обвинения в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Кроме того, личные данные Канделаки с 2017 года внесены в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" за поездки в Крым и поддержку действий России.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.