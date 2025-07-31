Чаще такие поездки совершают женщины, отметили в сервисе

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Поездки в монастыри набирают популярность у россиян. Так, в первом полугодии 2025 года интерес к ним увеличился на 10% по сравнению с 2024 годом. При этом более половины путешествий совершила молодежь, следует из анализа сервиса путешествий "Туту" (есть в распоряжении ТАСС).

"В январе - июне 34% путешествий в монастыри пришлись на зумеров, 27% - на миллениалов. 22% духовных поездок совершили иксы, 11% - бумеры, 6% - представители поколения альфа. Любопытно, что спрос среди зумеров вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, среди альфа - на 16%", - отмечается в исследовании.

Почти половина поездок в монастыри начинаются в Москве, 22% - в Санкт-Петербурге, а 7% - в Карелии. При этом с начала 2025 года спрос на духовные путешествия среди жителей Калужской области вырос на 96%, Нижегородской - на 79%, Владимирской - на 34%, Вологодской - на 31%, а Ярославской - на 25%.

Как отметила руководитель отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий "Туту" Ольга Котельникова, рост поездок к святым местам отчасти связан с трендом на монастыринг - формат путешествий, где паломничество сочетается с туризмом. По ее словам, молодежь все чаще выбирает этот формат, так как "зумеры устали от соцсетей и шума".

"Среди путешественников больше женщин: на них приходится 60% поездок. Добираются до монастырей на поездах (51-54%) и на автобусах (46-49%). Не во всех обителях можно переночевать, поэтому иногда паломники ночуют в отелях рядом. Раньше люди в среднем оставались на одну ночь, в 2025 году - уже на две", - отметила Котельникова, добавив, что больше всего туристов за январь - июнь встретили Никитский монастырь (31%), Валаамский монастырь (25%) и Троице-Сергиева лавра (13%)".