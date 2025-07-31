Решение об установке аппарата должно быть принято на общем собрании собственников, отметил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Самовольная установка кондиционера на фасаде многоквартирного дома без согласия соседей, принятого на общем собрании собственников, может повлечь административную ответственность в виде штрафа. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Важно понимать, что установка кондиционера на фасаде дома относится к переустройству (переоборудованию) жилого помещения и может проводиться с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, принятого на общем собрании собственников.<...>. За самовольный монтаж кондиционера предусмотрен штраф, установленный ст. 7.21 КоАП РФ, который составляет для граждан от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей", - сказал Машаров.

Он отметил, что в части 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ сказано: собственник квартиры обязан поддерживать это помещение в надлежащем состоянии, соблюдать права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. При этом "не допускается крепление к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей, установка кондиционеров и спутниковых антенн без соответствующего разрешения". В состав общего имущества включены ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие конструкции). За соблюдением этих требований следит управляющая компания.

Машаров напомнил, что в каждом регионе существуют свои специальные нормы размещения кондиционеров, в которых, как правило, указано, что при установке индивидуальных систем охлаждения воздуха на фасадах зданий не допускается отведение конденсатной воды на ограждение конструкции оконных заполнений и площадки перед входом в жилые здания.

"Если же вы столкнулись с проблемой капающей воды от соседского кондиционера на карниз, то в первую очередь можно попытаться решить ее мирно - путем переговоров с соседом. В случае отказа в приведении системы кондиционирования в надлежащее состояние необходимо обращаться в управляющую компанию для фиксации нарушения - составления акта обследования технического состояния фасада дома. Также можно пожаловаться в Роспотребнадзор и Госжилинспекцию", - отметил эксперт. Если это не принесло положительного результата, то стоит обратиться с исковым заявлением в суд "с целью устранения нарушений или демонтажа кондиционера".

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