Художники изобразят традиционные для столицы морские символы

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Художники приступили к созданию муралов на опорах Золотого моста во Владивостоке. Завершить работы планируется в дни Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится 3-6 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Новые муралы появятся на опорах Золотого моста во Владивостоке. На одной из них, рядом с памятником Героям-тихоокеанцам, уже приступили к созданию будущего изображения. В эти дни здесь проводят работы по технической примерке рисунка", - говорится в сообщении.

Художник Данила Шмелев (творческий псевдоним Shozy) разъяснил, что техническая примерка проводится для точного определения параметров будущего изображения и понимания, как мурал будет смотреться на опоре. Ее решили проводить в темное время суток, потому что для этого необходим проектор.

"Наш эскиз - это абстрактная форма в виде монументальной оптической иллюзии, а изображение морского буя станет центром композиции. В итоге будет создан эффект карты-материи. Благодаря сетчатой структуре будет связь с навигационными схемами и меридианами, фиксирующими положение Владивостока как ключевой точки на геокультурной карте", - отметил Шмелев.

Работа над вторым муралом, который украсит другую опору моста, начнется, ориентировочно через 10 дней. Там художники изобразят абстрактную композицию узнаваемых дальневосточных символов - маяка, тигра, морских обитателей.

Юбилейный, десятый Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке. Главной темой форума станет "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".