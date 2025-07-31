Начало специальной военной операции не привело к падению ее популярности, свидетельствуют данные о количестве религиозных организаций в стране

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) остается самой распространенной церковью Украины, несмотря на преследования со стороны власти. Об этом свидетельствуют данные о количестве религиозных организаций на Украине, с которыми ознакомился ТАСС.

Количество религиозных организаций УПЦ в 2025 году составляет 10 118, в том числе непосредственно религиозных общин - приходов - 9 792. У раскольнической Православной церкви Украины, которую стараются продвигать власти - 8 511 организаций, в том числе 8 291 общины.

При этом начало специальной военной операции России на Украине не привело к падению популярности УПЦ. На начало 2022 года в составе УПЦ насчитывалось 8 498 приходов, в то время как в 2025 году их стало, как уже отмечалось, 9 792. Таким образом, число приходов УПЦ даже увеличилось.

В столице Украины тоже больше приходов УПЦ, чем раскольнической ПЦУ - 267 против 192. В восточной части Украины у УПЦ приходов в два-три раза больше, чем у раскольников - например, в Днепропетровской области (636 против 241), Одесской (546 против 146), Харьковской (364 против 83), Сумской (391 против 127). У ПЦУ больше приходов только на западе Украины - в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Однако в самой западной области - Закарпатской - значительно преобладает УПЦ со 618 общинами против 107 у ПЦУ.

Сторонники ПЦУ неоднократно предпринимали попытки силового захвата церквей УПЦ, а власти на центральном и региональном уровнях развернули пропагандистскую кампанию за переход из УПЦ в ПЦУ, которую представляют "национальной" церковью Украины. При этом с начала 2022 года из УПЦ в ПЦУ перешли всего 685 приходов.

Курс на вытеснение и запрет УПЦ начал проводить на Украине Петр Порошенко, занимавший пост президента в 2014-2019 годах. При нем в декабре 2018 года из двух раскольнических организаций при поддержке Константинопольского патриарха была создана ПЦУ. С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, спецслужбы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции. 23 сентября 2024 г. вступил в силу закон о фактическом запрете канонической церкви.