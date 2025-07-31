Для обеспечения предполетного технического обслуживания воздушных судов привлекут сертифицированные сторонние организации

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Иркутская авиакомпания "Ангара", у которой Росавиация аннулировала сертификат на техническое обслуживание воздушных судов (ВС), привлечет для этой работы сторонние сертифицированные организации. Перевозчик также уведомил о том, что в текущей ситуации придется отменить часть рейсов.

"В связи с аннулированием Росавиацией сертификата на техническое обслуживание ВС сообщаем, что авиакомпания продолжает выполнять полеты. Для обеспечения предполетного технического обслуживания воздушных судов будут привлечены сертифицированные сторонние организации. В связи с текущей ситуацией будут отменены часть рейсов, возможны задержки выполнения вылетов", - говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажиры, чьи рейсы будут задержаны или отменены, имеют право на полный возврат стоимости билетов, все обязательства перед пассажирами сохраняются в полном объеме, отметил перевозчик.

По данным с онлайн-табло иркутского аэропорта, в четверг задержаны четыре рейса "Ангары" - в Бодайбо и Ербогачен, один - в Нижнеангарск - отменен.

24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По разным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Возбуждено уголовное дело. Специалисты рассматривают две основные версии крушения: техническая неисправность и ошибка пилотов. После этого происшествия Росавиация и Ространснадзор провели внеплановую проверку авиакомпании. Были выявлены нарушения в деятельности "Ангары" в сфере технического обслуживания. В частности, документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались. В результате накануне Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании на техническое обслуживание воздушных судов.