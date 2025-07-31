ТАСС: лишняя самоуверенность является частой ошибкой молодежи на собеседованиях

Еще в список входят опоздания и плохое понимание вакансии, свидетельствуют результаты исследования компании ANCOR и проекта "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Треть работодателей (28%) не предлагает оплачиваемых стажировок, при этом только 6,4% студентов готовы стажироваться бесплатно. Самые частые ошибки молодежи на собеседованиях - чрезмерная самоуверенность, опоздания, плохое понимание вакансии, свидетельствуют результаты исследования компании ANCOR и проекта "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей", которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие представители почти 900 компаний из сфер розничной торговли, IT, финансов, здравоохранения, строительства, промышленного производства и других отраслей.

"В вопросе оплаты стажеров разброс довольно велик: 26% компаний платят от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, 21% - от 50 до 100 тысяч, 15% - от 20 до 30 тысяч, 8% - до 20 тысяч, а 28% вовсе не предлагают оплачиваемых стажировок. При этом у молодежи немного другие ожидания: 35% согласны на оплату от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, 26% - от 50 до 100 тысяч, 21% - от 20 до 30 тысяч, 10% - до 20 тысяч", - говорится в итогах исследования.

Всего 6,4% студентов готовы стажироваться бесплатно. Также компании предлагают стажерам нематериальную мотивацию. Это обучение на рабочем месте (84%), возможность закрыть практику (69%), перспектива трудоустройства (67%) и гибкий график (49%). Возможность работать удаленно есть у 33%, а питание и проезд компенсируют 20% компаний.

Аналитики выяснили, что компании сталкиваются с серьезными сложностями при найме молодых специалистов. Так, 53% рекрутеров отмечают дефицит кандидатов с нужными навыками и образованием, 52% - жалуются на непривлекательные для молодежи условия работы, 36% - сталкиваются с быстрой потерей интереса у новых сотрудников, 25% - с их высокой текучестью. Значительная доля молодых специалистов (22%) отказывается от стажировок из-за отсутствия оплаты, а 18% - из-за нежелания переезда.

Как указали работодатели, типичные ошибки молодежи на собеседованиях остаются прежними: чрезмерная самоуверенность (52%), опоздания (39%), низкий уровень soft skills (38%), неуместное поведение (25%), плохое понимание вакансии (37%), и незнание информации о компании (35%). Почти каждый третий некорректно составляет резюме, а каждый пятый проявляет неуверенность или не умеет вести себя на интервью. При этом ожидания молодых специалистов зачастую не совпадают с рыночными реалиями - они хотят быстрого карьерного роста, высокой оплаты и минимум рутины. Также более половины компаний сталкиваются с завышенными ожиданиями и отсутствием гибкости у начинающих кандидатов.

Сотрудники без опыта

82% работодателей привлекают молодых специалистов без опыта для выращивания собственных кадров. В 50% случаев компании используют молодежь на рутинных позициях, а почти каждый четвертый работодатель (27%) рассчитывает получить новый взгляд на привычные процессы. Основными каналами поиска являются образовательные учреждения - 62%, сайты поиска работы - 58% и рекомендации сотрудников - 53%. У студентов же популярные источники поиска стажировок - вузовские центры карьеры (42%), социальные сети и мессенджеры (36%), а также работные сайты (33%).

"Компании заинтересованы в молодых специалистах, но сталкиваются с дефицитом навыков, завышенными ожиданиями и быстрой потерей мотивации у соискателей. Понимание этих взаимных ожиданий - ключ к тому, чтобы вместе найти эффективные решения и сделать старт карьеры для молодежи по-настоящему успешным", - отметила директор ANCOR Recruitment Евгения Шломина.

Отмечается, что для привлечения молодых кадров 69% работодателей сотрудничают с вузами, 45% участвуют в ярмарках вакансий, 42% проводят презентации в колледжах и вузах, а 30% организуют экскурсии и "дни открытых дверей". Только 45% компаний в 2025 году реализуют стажерские программы, при этом у 55% они не работают вовсе.

Стажеров чаще всего приглашают на позиции в производстве (34%), ИТ (33%), административном секторе (33%), маркетинге (30%) и продажах (21%). Программа стажировки у 56% длится до трех месяцев, у 21% - от 3 до 6 месяцев. Согласно данным исследования, компании считают оптимальным временем работы одного сотрудника в организации период от 3 до 5 лет. Только 16% работодателей считают, что пять лет и больше - норма, и менее 10% согласны с частой сменой рабочих мест. Сами же студенты ориентируются на другие сроки. В среднем, 20% из них настроены менять место работы каждые 2-3 года, и только 13% готовы оставаться в одной компании более 5 лет.

Генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин считает, что проведенное с ANCOR исследование - не просто срез мнений, а инструмент, который помогает выстраивать мост между работодателями и молодежью. "Мы увидели, что 53% компаний не могут найти кандидатов с нужными навыками, а более половины студентов ждут довольно высокого дохода и стремительного карьерного роста. Эти данные дают нам точку опоры - чтобы проект "Профразвитие" и другие инициативы президентской платформы "Россия - страна возможностей" еще точнее отвечали на реальные запросы рынка и молодых специалистов. Полученные результаты лягут в основу разработки новых карьерных сервисов для начинающих специалистов и студентов. Эти решения помогут молодежи не только ориентироваться в профессиях, но и смело шагать по карьерной лестнице, а работодателям - эффективнее работать с молодыми кадрами, обращая внимание на запросы ребят", - подчеркнул он.