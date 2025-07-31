На Урале на фестивале "Лето на Заводе" ожидают более 30 тыс. человек

Сооснователь кластера "На Заводе" Илья Орлов-Бунин отметил, что фестиваль пройдет со 2 по 31 августа, и каждые выходные будут посвящены определенной тематике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек ожидают организаторы на шестом фестивале "Лето на Заводе", который пройдет на территории бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС сооснователь кластера "На Заводе" Илья Орлов-Бунин.

"2-3 августа мы открываемся. Ожидаем, что более 30 тысяч человек посетит фестиваль", - сказал он.

Орлов-Бунин отметил, что фестиваль пройдет со 2 по 31 августа, и каждые выходные будут посвящены определенной тематике. Например, два дня будут посвящены животным - состоятся заплывы на сап-бордах с собаками. Также одни выходные организаторы фестиваля посвятят Дню рождения завода и Сысерти - запланирован большой хоровод и угощения для посетителей кластера. Кроме того, пройдет масштабное карнавальное шествие, посвященное Павлу Бажову. Его участники в тематических костюмах пройдут по улицам Сысерти.

Всего в кластере за время фестиваля состоится более 300 различных мероприятий и порядка 70 музыкальных событий, которые посетят, в том числе, группы Funk Power и "Аполоджайз", исполнительница "О! Марго", также приедут композиторы электронной музыки. Тема фестиваля в этом году - "Очевидное и невероятное". По словам организаторов, тема отражает цель, которую ставила перед собой команда при создании кластера, - показать, что в старинных цехах можно создать креативный кластер, который станет местом притяжения жителей региона.

В креативном кластере "На Заводе" летом проходит фестиваль "Лето на заводе" - каждые выходные гости могут принять участие в тематических мероприятиях: ознакомиться с инсталляциями, посетить кинопоказы, лекторий, экскурсии, творческие мастер-классы и занятия. Проект входит в программу акселерации "100 городов" Агентства стратегических инициатив.