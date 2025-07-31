По словам министра образования и науки республики Олега Трофимова, это будут буквально штучные учреждения, где будет установлен четырехчасовой формат с выдачей продуктовых наборов

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Часть школ ДНР в новом учебном году может заработать по сокращенному графику - четыре часа в день. Это вызвано проблемами в организации горячего питания, сообщил ТАСС министр образования и науки республики Олег Трофимов.

"В подавляющем большинстве случаев мы планируем полный учебный день с полноценной продолжительностью учебных занятий. Единственные редкие могут быть исключения, где по объективным причинам не удается все-таки организовать горячее питание, где будет выдача продуктовых наборов. Но таких у нас очень немного будет учреждений", - сказал Трофимов.

Он добавил, что зачастую это учреждения, которые значительно пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ, но полностью завершить там текущие ремонты к началу учебного года не получится. "Это буквально будут штучные учреждения, где будет установлен четырехчасовой формат с выдачей продуктовых наборов. Но еще раз повторюсь, что задача Денисом Владимировичем (Пушилиным, главой ДНР - прим. ТАСС) совершенно четко поставлена - максимальное количество учреждений [перевести] в очный формат, максимальное количество учреждений на полный день с горячим питанием", - заключил собеседник агентства.

В новом учебном году очное обучение планируют начать в 550 из 586 школ. Работа учебных учреждений ДНР была переведена на дистант в пандемию коронавируса, затем - с началом украинской агрессии в 2022-м. В 2023-2024 учебном году очный формат был в 416 школах, в прошлом учебного году - в 487.