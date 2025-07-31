Как отмечает председатель Госдумы, с 1 августа банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые вступят в силу в августе. В их числе - дополнительные меры по противодействию мошенникам, защите исторической памяти и поддержке участников СВО.

Как отмечается в Telegram-канале Володина, с 1 августа банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей. "Несовершеннолетние зачастую становятся жертвами обмана, в результате которого их банковские карты используют для обналичивания похищенных средств. Под контролем родителей таких ситуаций удастся избежать", - объяснил председатель Госдумы.

Кроме того, россияне смогут отказываться от смс-рассылок - для этого нужно будет написать соответствующее заявление оператору связи. Володин подчеркнул, что эта мера позволит "защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества, а также будет способствовать борьбе со спамом". Нововведение тоже вступит в силу 1 августа.

С 3 августа в России начнет действовать новый закон по защите исторической памяти - появится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите страны и ее интересов. За совершение такого преступления "будет грозить до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 5 миллионов рублей", отмечается в материалах, размещенных в телеграм-канале председателя Госдумы. Володин также указал, что новая норма будет распространятся на мемориалы, расположенные на территории России и за ее пределами.

"Для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, продлевается срок действия результатов ЕГЭ", - отметил председатель Госдумы. По его словам, это нововведение будет способствовать повышению доступности образования для защитников страны и "позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы". Эта норма также вступит в силу 3 августа.

Еще одна мера поддержки бойцов спецоперации, о которой рассказал Володин, начала действовать с 23 июля. Она освободила участников СВО и их близких от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов. "Это упрощает для них процедуру оформления необходимых документов и избавляет от излишней финансовой нагрузки", - добавил Володин. Речь идет в том числе о делах, которые касаются принятия наследства, признания отцовства или установления родственных отношений.

Ответственность за оборот немаркированного алкоголя и табака в крупном размере

Как указано в материалах в Telegram-канале председателя Госдумы, с 3 августа в РФ появится уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки или нанесения предусмотренной законодательством информации, совершенные в крупном размере. Кроме того, с 3 августа начнет действовать закон об ответственности за сбыт и изготовление в целях сбыта поддельных средств идентификации и маркировки указанной продукции.