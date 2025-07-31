Кампания охватит весь город с населением порядка 10 млн человек

ШАНХАЙ, 31 июля. /ТАСС/. Власти города Фошань на юге КНР объявили о семидневной кампании по уничтожению комаров для профилактики распространения лихорадки чикунгунья, переносчиками которой они являются. Об этом говорится в заявлении городского правительства.

Кампания охватит весь город с населением порядка 10 млн человек. Она продлится с 31 июля по 6 августа. Помимо централизованного уничтожения комаров во внешней среде, городские власти также призывают население убивать этих насекомых в помещениях, устанавливать противомоскитные сетки и вешать противомоскитные спирали в каждом доме.

Ранее власти Фошаня ввели третий уровень реагирования на ситуацию в области здравоохранения из-за лихорадки чикунгунья. В Китае действует четырехуровневая система реагирования на ситуации в сфере здравоохранения, где первый уровень - наивысший. Четвертый (базовый) и третий (относительно высокий) уровни вводятся при возникновении вспышки заболевания на уровне города.

С возникновения вспышки лихорадки чикунгунья в начале июля число заболевших на юге Китая превысило 5 тыс. Они перенесли болезнь в легкой форме.

"Чикунгунья" на языке суахили означает "сгибающая", поскольку этот чрезвычайно болезненный и парализующий недуг буквально сгибает человека пополам. Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от чикунгуньи. Заболевание проявляется после 3-12-дневного инкубационного периода. Начало всегда внезапное - резко повышается температура, появляются озноб, боли в спине и суставах, сыпь.