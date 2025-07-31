Как отметили в пресс-службе, ландшафтные композиции привлекают внимание как москвичей, так и туристов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичные предприниматели украсили площади у станций московского метро в рамках фестиваля "Сады и цветы". Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла фестивалей "Московские сезоны".

"Владельцы крупного бизнеса продолжают совместно с городскими властями украшать столичные улицы в рамках фестиваля "Сады и цветы". Многие предприниматели в качестве локаций для оформления выбрали входные группы станций московского метрополитена", - рассказали в пресс-службе.

Так, столичный бизнес разместил живые кусты и деревья у станции "Парк Культуры". Растения поместили в зеленые деревянные подставки разного уровня, которые делают пространство перед входом на станцию объемным и насыщенным. У станции "Краснопресненская" оборудован круглый сад, в котором можно встретить клены, гортензии, кустовые розы, астильба, фотинии и другие растения в бордово-красной гамме.

Как отметили в пресс-службе, ландшафтные композиции привлекают внимание как москвичей, так и туристов. Рядом с ними можно делать фотографии, прогуляться среди растений или отдохнуть на лавочках.