Для сохранения доступности микромобильного транспорта для горожан Whoosh научил самокаты начинать и завершать поездку с помощью СМС, говорится в сообщении сервис

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Кикшеринговый сервис Whoosh запустил аренду электросамокатов по СМС для городов, где наблюдаются ограничения работы мобильного интернета. Об этом говорится в сообщении сервиса.

"Для сохранения доступности микромобильного транспорта для горожан Whoosh научил самокаты начинать и завершать поездку с помощью СМС. Это тестовая функция, разработанная специально для городов, где бывает недоступен мобильный интернет. Открывать само приложение не требуется, это делает поездку возможной даже при отсутствии мобильного интернета на смартфоне. Для этого нужно убедиться, что СМС отправляется с номера, привязанного к аккаунту в приложении Whoosh", - сказано в сообщении.

Аренда электросамокатов по СМС уже доступна жителям Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Омска, Красноярска, Липецка, Новороссийска, Сочи и Адлера, Волгограда, Ставрополя, Ижевска, Тольятти, Стерлитамака и Тюмени.

Все самокаты сервиса Whoosh оснащены специальным устройством, которое позволяет им подключаться к интернету и работать без постоянного подключения. В пресс-службе сервиса пояснили, что эта функция будет улучшаться в будущем. Чтобы начать поездку, нужно выбрать самокат Whoosh на парковке и отправить СМС на номер +7 999 444 50 89 с текстом, где указывается слово "Старт" и номер самоката, после этого самокат будет готов к поездке. Чтобы закончить поездку, нужно припарковать самокат на специальной парковке и отправить СМС на тот же номер со словом "Стоп" и номером электросамоката.