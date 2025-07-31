Сергей Сеченов отметил, что никому не позволит оскорблять женщин

ТОМСК, 31 июля. /ТАСС/. Председатель городской думы Томска и участник специальной военной операции Сергей Сеченов в своем Telegram-канале извинился за угрозы в грубой форме в отношении местных жителей.

Ранее в соцсетях появилось видео с участием Сеченова, где произошел конфликт между жителями нескольких домов из-за места размещения контейнерной площадки. Сам Сеченов в опубликованном фрагменте угрожал одному из мужчин с использованием ненормативной лексики.

"Очень жаль, что нет полного видео той встречи, где видно, что на протяжении всего времени этот человек провоцировал скандал и оскорблял окружающих. Ситуация была довольно накаленной, но все держали себя в руках. Однако, когда от гражданина посыпались оскорбления в адрес женщин, я не мог терпеть. Никому не позволю оскорблять женщин. Так меня воспитали, и я всю жизнь буду следовать этому завету. Я человек довольно жесткий, и, возможно, это было довольно грубо, за что приношу извинения томичам", - написал Сеченов.

Сеченов с 2008 года был командиром различных взводов, в 2022 году отправился на СВО. После ранения вернулся в Томск. В ноябре 2024 года был выбран председателем городской думы Томска, его кандидатуру поддержало томское отделение "Единой России", лидером которой является мэр Томска Дмитрий Махиня.