Эксперт Огнев: теплолюбивые акулы добрались до Сахалина из-за потепления морей

Проректор по научной работе СахГУ отметил, что также в акватории острова появились тунец и рыба фугу

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Потепление дальневосточных морей, происходящее в последние несколько лет, привело к распространению южных теплолюбивых видов рыб, включая акул на север до акватории Сахалина. Об этом ТАСС рассказал проректор по научной работе Сахалинского государственного университета (СахГУ) Алексей Огнев.

Ранее в местных СМИ распространилось видео, на котором рыбаки достают из воды тунца. В это время рядом появляется акула и лишает людей части улова, обглодав тунца до того, как его успели поднять в лодку.

"Уже несколько лет происходит потепление морей, лето становится все теплее, а зима мягче. Соответственно, океан прогревается, теплолюбивые рыбы заходят дальше на север. Эта проблема несколько лет назад возникла во Владивостоке, а теперь эти теплолюбивые рыбы, дошли и до нас. Это не только акулы, но и тунцы, и рыба фугу уже водится, то есть фауна меняется. И это одна из причин, почему мы здесь запустили совместный проект с МГУ по созданию биостанции на юге Сахалина", - рассказал Огнев.

По его словам, этот проект реализуется по поручению президента РФ. В частности возводится круглогодичная база практик, на которой студенты смогут проводить изучение биоразнообразия прибрежной акватории и береговой линии. При поддержке Минобрнауки РФ СахГУ сформировал профильную научную программу, в которой буду задействованы также МГУ и вузы Дальневосточного федерального округа.