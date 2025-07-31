Премьер-министр поздравил артиста с 80-летием

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с 80-летием народного артиста РФ телеведущего, актера и сценариста Леонида Якубовича, назвав его одним из самых ярких телеведущих. Об этом говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

"Вас по праву считают легендой отечественного телевидения. Талант и творческая энергия, тонкая ирония позволили вам стать одним из самых ярких телеведущих. Многие годы вы выходите в эфир капитал-шоу "Поле чудес". Благодаря вам программа по-прежнему пользуется огромной популярностью", - говорится в сообщении.

Премьер пожелал артисту творческих успехов, интересных проектов, здоровья и всего наилучшего.

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. С 1991 года он является ведущим телепередачи "Поле чудес". Якубович входит в число наиболее известных и популярных деятелей российского телевидения. Кроме того, артист снялся в более чем 20 фильмах, преимущественно в эпизодах.